Проход судов через Босфор заблокирован из-за заглохшего сухогруза Судоходство через пролив Босфор заморожено из-за заглохшего сухогруза

Москва6 мая Вести.Транзит судов через Босфорский пролив в Турции приостановлен из-за заглохшего сухогруза. Об этом сообщила газета Milliyet.

Уточняется, что причиной временного прекращения судоходства стала поломка судна Queen Bee, шедшего под панамским флагом.

Судоходство в Босфоре приостановлено из-за вышедшего из строя двигателя сухогруза говорится в материалах

В настоящее время к сухогрузу направлены буксиры.

4 апреля поломка двигателя у судна под флагом Барбадоса также стала причиной приостановки судоходства в проливе Босфор.