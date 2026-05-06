Москва6 маяВести.Транзит судов через Босфорский пролив в Турции приостановлен из-за заглохшего сухогруза. Об этом сообщила газета Milliyet.
Уточняется, что причиной временного прекращения судоходства стала поломка судна Queen Bee, шедшего под панамским флагом.
Судоходство в Босфоре приостановлено из-за вышедшего из строя двигателя сухогрузаговорится в материалах
В настоящее время к сухогрузу направлены буксиры.
4 апреля поломка двигателя у судна под флагом Барбадоса также стала причиной приостановки судоходства в проливе Босфор.