Подъем уровня воды на Балтике может снять сухогруз Sunny Faith с мели

Сухогруз Sunny Faith могут снять с мели осенние штормы Подъем уровня воды на Балтике может снять сухогруз Sunny Faith с мели

Москва19 окт Вести.Осенние штормы могут помочь снять с мели багамский сухогруз Sunny Faith, который с 9 октября находится в акватории Балтийского моря в районе поселка Янтарный в Калининградской области.

Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости доцент Института естественных наук БФУ им. Канта Николай Белов​​​.

Сейчас на Балтийском море наступил период осенне-зимних штормов, постепенно усиливается ветер, пояснил эксперт. Он отметил, что для судна, оказавшегося на мели, ветер в такой ситуации – это не враг, а скорее союзник.

Любой сильный ветер западного направления – будь то юго-западный, северо-западный или чисто западный – вызывает мощный ветровой нагон и подъем уровня воды сказал Белов

По словам собеседника агентства, сейчас судно служит своего рода искусственным волноломом. Сухогруз не уйдет в песок быстро, поскольку не был загружен, но этот процесс все же происходит, и чем дольше судно будет оставаться на месте, тем труднее и дороже будет его снятие, подчеркнул Белов.

Ранее стало известно, что буксировку сухогруза Sunny Faith отложили на неопределенный срок из-за плохих погодных условий.