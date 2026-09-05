Сезон опасных штормов на Балтике начнется раньше обычного Ульянова: на Балтике сезон опасных штормов может начаться в сентябре

Москва5 сен Вести.В Калининградской области сезон опасных штормов в Балтийском море может начаться в сентябре – на месяц раньше, чем это обычно происходило. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник Атлантического отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук Марина Ульянова в интервью РИА Новости.

Если раньше считался октябрь первым месяцем, когда начинали проявляться шторма, такие катастрофичные шторма, сейчас мы наблюдаем, что происходит смещение на сентябрь сказала Ульянова

Ученый уточнила, что штормом принято называть явление, когда средняя скорость ветра превышает 15-17 метров в секунду и держится не менее шести часов, а более продолжительный срок ненастья рассматривается как опасное событие не только для движения судов, но и береговой полосы.