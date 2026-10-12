Сухогруз, застрявший на мели в поселке Янтарном, привлек толпы туристов Севшее на мель судно в Янтарном стало местной достопримечательностью

Москва12 окт Вести.В поселке Янтарный Калининградской области на побережье сел на мель 130-метровый сухогруз Sunny Faith. Теперь к нему съезжаются жители и туристы, чтобы сделать фото, пишет "Фонтанка".

Застрявшее судно быстро превратилось в место паломничества.

Мне кажется, приехал весь Калининград цитирует одну из местных жительниц "Фонтанка"

Как отмечают СМИ, судно оказалось на мели из-за разгула стихии: на регион обрушился атлантический циклон "Фелиция", порывы ветра доходили до 27 метров в секунду. В результате ЧП никто не пострадал, утечки нефтепродуктов не было.

Сухогруз принадлежит зарегистрированной в Гонконге Sunny Bay Limited. До этого судно дважды заходило в Усть-Лугу - в октябре 2025 и январе 2026 года. Sunny Faith спустили на воду в 2007 году, он ходит под флагом Багамских островов. Длина судна -129,9 метра.