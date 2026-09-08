Сухогруз, севший на мель у Владивостока, стал достопримечательностью Севший на мель у Владивостока сухогруз стал туристической достопримечательностью

Москва8 сен Вести.Сухогруз "Русский Восток", который ранее в этот день сорвало с якоря в Амурском заливе и отнесло в сторону Токаревского маяка, где он сел на мель, стал туристической достопримечательностью. Об этом сообщает ИС "Вести".

[Местные жители и туристы] без паники, с большим интересом [отреагировали на происшествие]. Сухогруз дрейфует в одном из туристических мест Владивостока, у Тикаревского маяка. Необычное зрелище быстро привлекло внимание … Картина схожа с работами Айвазовского, поэтому судно стало своеобразной достопримечательностью для желающих сделать памятные фотографии передает ИС Вести

Судно сорвало с якорной стоянки и отнесло течением в сторону утром 8 сентября. На борту не было ни членов экипажа, ни груза — поэтому никто не пострадал. На место выезжали Приморский транспортный прокурор и сотрудники Росприроднадзора, установлено, что загрязнение морской акватории не зафиксировано.

В море в настоящее время все еще наблюдаются сильные волны и штормовой ветер в связи с чем эвакуация судна отложена.