Москва11 сенВести.В распоряжении ИС "Вести" появились кадры операции по снятию с мели сухогруза "Русский восток" в акватории Владивостока. На них видно, что судно плавно тронулось в сторону моря.
С помощью двух буксиров общей мощностью более 7 тысяч лошадиных сил судно стянули с мели во время прилива.
Буксиры увозят сухогруз в глубь Амурского залива. Вскоре поменяют компоновку буксировочных тросов и увезут его в Ливадийский судоремонтный завод в сторону Находкисообщает корреспондент
Сухогруз 8 сентября сорвало с якоря в Амурском заливе и отнесло в сторону Токаревского маяка, где он и застрял. На его борту не было ни членов экипажа, ни груза, поэтому никто не пострадал.