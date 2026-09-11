Во Владивостоке завершилась операция по снятию сухогруза с мели

Во Владивостоке буксиры сняли с мели сухогруз "Русский восток" Во Владивостоке завершилась операция по снятию сухогруза с мели

Москва11 сен Вести.В распоряжении ИС "Вести" появились кадры операции по снятию с мели сухогруза "Русский восток" в акватории Владивостока. На них видно, что судно плавно тронулось в сторону моря.

С помощью двух буксиров общей мощностью более 7 тысяч лошадиных сил судно стянули с мели во время прилива.

Буксиры увозят сухогруз в глубь Амурского залива. Вскоре поменяют компоновку буксировочных тросов и увезут его в Ливадийский судоремонтный завод в сторону Находки сообщает корреспондент

Сухогруз 8 сентября сорвало с якоря в Амурском заливе и отнесло в сторону Токаревского маяка, где он и застрял. На его борту не было ни членов экипажа, ни груза, поэтому никто не пострадал.