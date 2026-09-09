Москва9 сенВести.Спасатели обследовали акваторию в районе маяка Токаревского во Владивостоке, где накануне сел на мель сухогруз. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
Вчера утром в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о севшем на мель сухогрузе в районе маяка Токаревского. Члены экипажа и груз на судне отсутствовали. Сегодня утром в целях обследования акватории на место были направлены спасатели МЧС России. Утечки нефтепродуктов не зафиксированоговорится в канале ведомства на платформе MAX
В приморском МЧС подчеркнули, что ситуация по снятию с мели сухогруза находится на контроле.