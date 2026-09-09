Спасатели обследовали акваторию во Владивостоке, где сел на мель сухогруз

Во Владивостоке, где сел на мель сухогруз, обследована акватория Спасатели обследовали акваторию во Владивостоке, где сел на мель сухогруз

Москва9 сен Вести.Спасатели обследовали акваторию в районе маяка Токаревского во Владивостоке, где накануне сел на мель сухогруз. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Вчера утром в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о севшем на мель сухогрузе в районе маяка Токаревского. Члены экипажа и груз на судне отсутствовали. Сегодня утром в целях обследования акватории на место были направлены спасатели МЧС России. Утечки нефтепродуктов не зафиксировано говорится в канале ведомства на платформе MAX

В приморском МЧС подчеркнули, что ситуация по снятию с мели сухогруза находится на контроле.