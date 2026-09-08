Прокуратура расследует происшествие с севшим на мель в Амурском заливе судном

Теплоход сел на мель в Амурском заливе после срыва с якоря Прокуратура расследует происшествие с севшим на мель в Амурском заливе судном

Москва8 сен Вести.Теплоход "Русский Восток" сорвало с якоря в Амурском заливе, после чего течение отнесло его сторону Токаревского маяка, где он сел на мель, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в мессенджере МАХ.

Сегодня в Амурском заливе (Приморский край) сорвало с якорной точки теплоход "Русский Восток". Судно отнесло в сторону Токаревского маяка, и оно село на мель. Члены экипажа и груз на судне отсутствовали написали в надзорном ведомстве

Там также уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал, загрязнения акватории не зафиксировано.

Прокуратура проводит проверку по данному факту. На место выехал Приморский транспортный прокурор Виталий Филиппов.

В июне 2026 года Приморская транспортная прокуратура обратилась в суд с иском к владельцу теплохода о возложении на него обязанности обеспечить безопасную стоянку, поскольку требования по ее организации он нарушил. Иск находится на рассмотрении.