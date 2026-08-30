После атаки ВСУ сухогруз "Омский-107" сел на мель вблизи Стамбула DHA: после атаки ВСУ сухогруз "Омский-107" сел на мель вблизи Стамбула

Москва30 авг Вести.Российский сухогруз "Омский-107", получивший повреждения в результате атаки ВСУ у Новороссийска, сел на мель в районе Шиле под Стамбулом на черноморском побережье. Об этом сообщило агентство DHA.

В публикации отмечается, что после атаки экипаж был вынужден покинуть судно на спасательных шлюпках. В результате инцидента сухогруз получил серьезные повреждения ー особенно сильно пострадал капитанский мостик, который обгорел в значительной степени.

Судно продолжало дрейфовать до района Шиле, где к нему были направлены команды береговой охраны. Эту информацию подтвердил и портал морских новостей 7deniz.net. На данный момент морские власти Турции официальных комментариев не предоставили.

Сухогруз "Омский-107", портом приписки которого является Таганрог, был построен в Румынии в 1981 году.

Ранее также сообщалось, что после инцидента с атакой беспилотника на одно из своих судов крупнейший контейнерный перевозчик Mediterranean Shipping Company (MSC) временно прекратил прием и обработку грузов в порту Новороссийск.