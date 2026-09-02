Москва2 сенВести.Два сухогруза - Alsu и Tuğberk İmamoğlu, следовавшие под турецким флагом, столкнулись в Мраморном море неподалеку от Стамбула. Об этом сообщило управление губернатора города.
Уточняется, что в результате инцидента не удается установить связь с 10 членами экипажа.
На Alsu нет визуально заметных повреждений, на борту Tuğberk İmamoğlu были 10 членов экипажа, с которыми сейчас нет связисказано в сообщении
Причины столкновения неизвестны. В районе происшествия проходит поисково-спасательная операция
Ранее паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа перевернулся у побережья Северного Кипра. Судно затонуло на глубине 514 метров.