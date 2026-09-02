Два турецких сухогруза столкнулись в Мраморном море в районе Стамбула

Два сухогруза столкнулись в Мраморном море вблизи Стамбула Два турецких сухогруза столкнулись в Мраморном море в районе Стамбула

Москва2 сен Вести.Два сухогруза - Alsu и Tuğberk İmamoğlu, следовавшие под турецким флагом, столкнулись в Мраморном море неподалеку от Стамбула. Об этом сообщило управление губернатора города.

Уточняется, что в результате инцидента не удается установить связь с 10 членами экипажа.

На Alsu нет визуально заметных повреждений, на борту Tuğberk İmamoğlu были 10 членов экипажа, с которыми сейчас нет связи сказано в сообщении

Причины столкновения неизвестны. В районе происшествия проходит поисково-спасательная операция

Ранее паром с 259 пассажирами и восемью членами экипажа перевернулся у побережья Северного Кипра. Судно затонуло на глубине 514 метров.