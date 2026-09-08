Выброшенный на мель во Владивостоке теплоход принадлежит компании-банкроту Владелец выброшенного на мель в Приморье судна проходит процедуру банкротства

Москва8 сен Вести.Компания, которой принадлежит теплоход "Русский Восток", севший на мель у маяка во Владивостоке, проходит процедуру банкротства, сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Ранее сообщалось, что судно сорвало с якоря в Амурском заливе, после чего течение отнесло его сторону Токаревского маяка, где оно село на мель. Члены экипажа и груз на судне отсутствовали.

Как указано в материалах суда, ООО ТЭК "Русский восток", владеющая судном, в июне подало заявление о признании его банкротом. В августе суд постановил ввести в отношении ООО процедуру банкротства - наблюдение сроком до 4 февраля 2027 года. Также суд назначил временного управляющего, рассмотрение его отчета состоится 4 февраля 2027 года написали в агентстве

По данным инстанции, суммы заявленных требований по кредитным договорам составляют 52,4 млн и 56,8 млн рублей.