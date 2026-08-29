Москва29 авгВести.В Ярославской области сел на мель пассажирский теплоход. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, судно рейса Углич – Рыбинск – Тутаев – Ярославль село на мель в акватории реки Волги. Причины и обстоятельства устанавливаютсяговорится в сообщении
В результате происшествия пострадавших нет, разливов нефтепродуктов не зафиксировано.
Пассажиров эвакуировали с теплохода и отправили в пункт назначения на автобусе. Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства и соблюдения прав пассажиров.