Москва8 авгВести.В Финском заливе в Ленинградской области частная яхта с одним человеком на борту села на мель. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону в мессенджере MAX.
Плавательное судно село на мель в районе маяка на острове Сескар.
Связь с судоводителем отсутствует — мобильный телефон разряжен, судовые средства связи вышли из строя. Яхта находится в планомерном дрейфе, за ней ведется визуальное наблюдение со стороны маякаотмечалось в сообщении
Из-за неблагоприятной погоды и удаленности района к месту был направлен вертолет. Мужчина был эвакуирован.