Частная яхта села на мель в Ленобласти, человек с борта эвакуирован вертолетом

В Финском заливе в Ленобласти яхта села на мель, человека с борта эвакуировали Частная яхта села на мель в Ленобласти, человек с борта эвакуирован вертолетом

Москва8 авг Вести.В Финском заливе в Ленинградской области частная яхта с одним человеком на борту села на мель. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону в мессенджере MAX.

Плавательное судно село на мель в районе маяка на острове Сескар.

Связь с судоводителем отсутствует — мобильный телефон разряжен, судовые средства связи вышли из строя. Яхта находится в планомерном дрейфе, за ней ведется визуальное наблюдение со стороны маяка отмечалось в сообщении

Из-за неблагоприятной погоды и удаленности района к месту был направлен вертолет. Мужчина был эвакуирован.