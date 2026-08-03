Москва3 авгВести.В Новгородской области совершил аварийную посадку легкомоторный частный самолет, он приземлился на воду озера Ильмень, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.
Легкомоторный частный самолет Л-4 аварийно приземлился на мелководье озера Ильмень, Аркадский залив, возле населенного пункта Малое Лучноговорится в публикации
На борту находились два человека, по предварительной информации, они не пострадали.
На месте работают экстренные службы. Причины происшествия выясняются.