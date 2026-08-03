Частный самолет аварийно сел на воду озера Ильмень в Новгородской области Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на озеро Ильмень

Москва3 авг Вести.В Новгородской области совершил аварийную посадку легкомоторный частный самолет, он приземлился на воду озера Ильмень, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

Легкомоторный частный самолет Л-4 аварийно приземлился на мелководье озера Ильмень, Аркадский залив, возле населенного пункта Малое Лучно говорится в публикации

На борту находились два человека, по предварительной информации, они не пострадали.

На месте работают экстренные службы. Причины происшествия выясняются.