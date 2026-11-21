Москва21 нояВести.В нейтральных водах Финского залива беспилотники атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград. Проводится эвакуация экипажа. Об этом сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко.
В нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от границы Российской Федерации, произошло нападение на грузовое судно, следовавшее в г. Калининград, с применением двух БПЛА. В данный момент производится эвакуация экипажанаписал губернатор в мессенджере МАХ
Информации о пострадавших нет, данные о последствиях уточняются.
Ранее в результате налета на регион были уничтожены 73 украинских беспилотника.