В Финском заливе БПЛА атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград

Дрозденко: в нейтральных водах Финского залива атаковано грузовое судно В Финском заливе БПЛА атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград

Москва21 ноя Вести.В нейтральных водах Финского залива беспилотники атаковали грузовое судно, следовавшее в Калининград. Проводится эвакуация экипажа. Об этом сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

В нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от границы Российской Федерации, произошло нападение на грузовое судно, следовавшее в г. Калининград, с применением двух БПЛА. В данный момент производится эвакуация экипажа написал губернатор в мессенджере МАХ

Информации о пострадавших нет, данные о последствиях уточняются.

Ранее в результате налета на регион были уничтожены 73 украинских беспилотника.