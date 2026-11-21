Дрозденко: за время атаки ВСУ в небе над Ленобластью сбиты 80 украинских БПЛА

В ходе отражения налета на Ленинградскую область уничтожены 80 украинских БПЛА Дрозденко: за время атаки ВСУ в небе над Ленобластью сбиты 80 украинских БПЛА

Москва21 ноя Вести.В ходе отражения налета украинских дронов на Ленинградскую область перехвачены и уничтожены 80 БПЛА. В регионе объявлен отбой беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. За время атаки в небе над Ленинградской областью было сбито 80 беспилотных летательных аппаратов противника написал губернатор в мессенджере МАХ

Также в нейтральных водах Финского залива атаке БПЛА подверглось грузовое судно, следовавшее в Калининград.