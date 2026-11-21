Москва21 нояВести.В ходе отражения налета украинских дронов на Ленинградскую область перехвачены и уничтожены 80 БПЛА. В регионе объявлен отбой беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. За время атаки в небе над Ленинградской областью было сбито 80 беспилотных летательных аппаратов противниканаписал губернатор в мессенджере МАХ
Также в нейтральных водах Финского залива атаке БПЛА подверглось грузовое судно, следовавшее в Калининград.