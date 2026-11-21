Москва21 нояВести.Угрозы для снабжения Калининградской области после атаки БПЛА на грузовое судно в Финском заливе нет, заявил губернатор Алексей Беспрозванных.
Сейчас идет эвакуация экипажа. Специалисты оценивают ситуацию, последствия уточняются. Угрозы для снабжения региона нетнаписал глава региона в мессенджере МАХ
Следовавшее в Калининград судно было атаковало двумя дронами в нейтральных водах в трех морских милях от российской границы. Экипаж эвакуируется.
Данные о последствиях уточняются, информации о пострадавших нет.