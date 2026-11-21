Угрозы для снабжения Калининградской области после атаки на судно в заливе нет

Власти заявили об отсутствии угрозы для снабжения Калининграда после атаки БПЛА Угрозы для снабжения Калининградской области после атаки на судно в заливе нет

Москва21 ноя Вести.Угрозы для снабжения Калининградской области после атаки БПЛА на грузовое судно в Финском заливе нет, заявил губернатор Алексей Беспрозванных.

Сейчас идет эвакуация экипажа. Специалисты оценивают ситуацию, последствия уточняются. Угрозы для снабжения региона нет написал глава региона в мессенджере МАХ

Следовавшее в Калининград судно было атаковало двумя дронами в нейтральных водах в трех морских милях от российской границы. Экипаж эвакуируется.

Данные о последствиях уточняются, информации о пострадавших нет.