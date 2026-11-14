Беспилотник атаковал судно в территориальных водах Румынии Дрон ударил по судну в территориальных водах Румынии

Москва14 ноя Вести.Беспилотник в территориальных водах Румынии атаковал судно рядом с населенным пунктом Сфынту-Георге, сообщает румынский телеканал Digi 24.

Судно под флагом Палау было поражено беспилотником в ночь с пятницы на субботу в территориальных водах Румынии, примерно в 12 километрах к северу от населенного пункта Сфынту-Георге​​​... В результате удара пожар не возник, информация о пострадавших или погибших не поступала говорится в сообщении

Министр обороны Румынии Раду Опря подтвердил, что власти знают об инциденте. Он уточнил, что сможет сообщить подробности о происхождении беспилотника только после завершения проверки.

Мы постоянно получаем информацию. Я был проинформирован и прошлой ночью о том, что судно подверглось удару беспилотника. Пострадавших и человеческих жертв там нет заявил министр

По предварительным данным, сообщение об атаке поступило в 21:40 (22:40 мск). Как передал капитан судна, члены экипажа не пострадали, возгорания после удара не произошло, беспилотник повредил лишь грузовой кран, который используют для погрузки и разгрузки товаров.

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