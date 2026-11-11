Истребители НАТО не смогли сбить украинский дрон, залетевший на территорию Литвы LRT: истребители НАТО не смогли сбить украинский беспилотник, залетевший в Литву

Москва11 ноя Вести.Базирующиеся в Литве истребители НАТО не смогли сбить украинский БПЛА, который залетел в воздушное пространство республики. Об этом сообщила литовская телерадиокомпания LRT.

По ее данным, в ночь на 11 ноября в ряде муниципалитетов Литвы объявили воздушную тревогу из-за четырех украинских дронов. Один из них пролетел над территорией республики, остальные повернули в сторону Латвии.

В обоих случаях в воздух поднимались истребители НАТО, однако дроны сбиты не были, они улетели на территорию Латвии. Премьер Миндаугас Синкявичюс заявил, что у Биржая (город на севере Литвы. – Прим. ред.) найдены обломки ракеты истребителя НАТО говорится в сообщении

Уточняется, что вечером 10 ноября власти Белоруссии предупредили главу Минобороны Литвы Робертаса Каунаса о возможном приближении дронов. По мнению министра, вероятно, это были украинские беспилотники, летевшие атаковать регионы России, но отклонившиеся от курса.

В последнее время в воздушном пространстве стран Прибалтики фиксировали появление украинских беспилотников. Ранее в Эстонии в ночь на среду предупреждение о возможной воздушной угрозе получили восемь уездов. Спустя три часа после введения оно было снято.