На Украине признали, что их БПЛА нарушил воздушное пространство Литвы

Нарушивший воздушное пространство Литвы дрон оказался украинским На Украине признали, что их БПЛА нарушил воздушное пространство Литвы

Москва18 окт Вести.Представитель МИД Украины Георгий Тихий извинился перед литовскими властями за то, что украинский БПЛА оказался в воздушном пространстве Литвы.

Ранее телерадиокомпания LRT, ссылаясь на данные вооруженных сил Литвы, сообщила, что власти республики нашли возможные обломки дрона, который мог войти в воздушное пространство со стороны Польши. По информации LRT, обломки были обнаружены в деревне Юодженис Пасвальского района.

Мы сожалеем об инциденте, произошедшем сегодня утром в воздушном пространстве Литвы написал Тихий в своем аккаунте в социальной сети X

По его словам, не исключено, что отклонение было вызвано работой средств радиоэлектронной борьбы.

Прибалтийские страны ранее уже позволяли пересекать свое воздушное пространство украинским беспилотникам, которые атаковывали гражданскую инфраструктуру на территории России, указывал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.