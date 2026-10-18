Москва18 октВести.Представитель МИД Украины Георгий Тихий извинился перед литовскими властями за то, что украинский БПЛА оказался в воздушном пространстве Литвы.
Ранее телерадиокомпания LRT, ссылаясь на данные вооруженных сил Литвы, сообщила, что власти республики нашли возможные обломки дрона, который мог войти в воздушное пространство со стороны Польши. По информации LRT, обломки были обнаружены в деревне Юодженис Пасвальского района.
Мы сожалеем об инциденте, произошедшем сегодня утром в воздушном пространстве Литвынаписал Тихий в своем аккаунте в социальной сети X
По его словам, не исключено, что отклонение было вызвано работой средств радиоэлектронной борьбы.
Прибалтийские страны ранее уже позволяли пересекать свое воздушное пространство украинским беспилотникам, которые атаковывали гражданскую инфраструктуру на территории России, указывал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.