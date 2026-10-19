Премьер Литвы: залетевший в страну беспилотник был украинским и нес взрывчатку

Литва признала украинское происхождение взорвавшегося на ее территории дрона Премьер Литвы: залетевший в страну беспилотник был украинским и нес взрывчатку

Москва19 окт Вести.Залетевший в Литву и взорвавшийся на ее территории в воскресенье, 18 октября, FPV-дрон был украинского происхождения и нес взрывчатку. Об этом заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс, пишет LRT.

По словам главы правительства, украинская сторона сообщила о потере связи с одним из беспилотников во время атаки. Происхождение аппарата, как утверждает Синкявичюс, подтверждают обнаруженные обломки и информация, полученная от Украины.

Сегодня очевидно, что FPV-дрон, по имеющимся у нас данным, украинского происхождения… Нет сомнений, что он нес взрывчатку подчеркнул премьер

При этом, по данным литовских властей, беспилотник пересек границу страны со стороны Польши.

Мы проверили данные, когда и откуда беспилотник вошел в воздушное пространство Литвы. Нет сомнений, что он пересек границу с польской стороны заявил Синкявичюс

Ранее в деревне Юодженис Пасвальского района были обнаружены обломки. Представитель МИД Украины Георгий Тихий принес извинения перед литовскими властями.