Туск требует от Украины объяснений из-за пролета дрона над Польшей в Литву

Туск потребовал от Киева объяснить пролет беспилотника над Польшей Туск требует от Украины объяснений из-за пролета дрона над Польшей в Литву

Москва20 окт Вести.Польша требует от Украины объяснений из-за пролета ее беспилотника над территорией республики в Литву, заявил премьер Польши Дональд Туск. Заявление Туска опубликовано его канцелярией в соцсети X.

Полет БПЛА уже вызвал вопросы Вильнюса к Варшаве.

Мы изучим все обстоятельства и рассчитываем также на полное сотрудничество украинской стороны, чтобы действительно точно установить, что произошло. Без эмоций, без каких-либо недобрых намерений, но я буду очень настойчиво добиваться исчерпывающих объяснений сказал Туск

Политик добавил, что Варшава не разрешает проводить подобные операции на своей территории и в своем воздушном пространстве без своего прямого согласия.

Ранее телеканал Polsat News сообщил о конфликте между Киевом и Вильнюсом из-за украинского беспилотника, который залетел на литовскую территорию со стороны Польши.

До этого СМИ Литвы сообщили об обнаружении в одной из деревень обломков дрона, принадлежавшего киевскому режиму. МИД Украины уже принес Литве извинения из-за инцидента.

Территории Польши и Литвы использовались ВСУ для атаки на Санкт-Петербург. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил свою обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения из-за атак ВСУ по территории России. Об этом 19 октября сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик. Заявление последовало за ночной атакой беспилотников на Санкт-Петербург 18 октября, в результате которой, по данным губернатора Александра Беглова, один человек погиб и пятеро пострадали.