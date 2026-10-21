Беспилотник упал на частной территории в польской деревне

В Польше дрон упал на территории частного дома Беспилотник упал на частной территории в польской деревне

Москва21 окт Вести.Беспилотник польского Военно-технического института рухнул на территорию частного домовладения в деревне Юзефув, передает портал Miejski Reporter со ссылкой на субинспектора столичного управления полиции Марту Суловскую.

Жители населенного пункта, как подчеркивается, услышали громкий звук и обратились в правоохранительные органы.

Мы установили, что сотрудники Военного института технологий вооружения потеряли связь с учебным аппаратом цитирует портал Суловскую

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Также не зафиксирован материальный ущерб на участке, куда упал дрон.

Ранее телеканал Polsat News сообщил, что между Варшавой и Вильнюсом разгорелся скандал из-за украинского беспилотника. Польский премьер Дональд Туск заявил, что Польша требует от Украины объяснений из-за пролета ее беспилотника над территорией республики в Литву.