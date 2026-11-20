Косиняк-Камыш заявил о падении БПЛА и двух ракет на польской территории

Польша сообщила о падении двух ракет и одного дрона на своей территории Косиняк-Камыш заявил о падении БПЛА и двух ракет на польской территории

Москва20 ноя Вести.Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что на территории республики упали две ракеты и беспилотник, передает радио RMF24.

Он уточнил, что одну из ракет обнаружили в населенном пункте Новы-Липовец, другую - в Руднике-над-Саном, в то время как в Молодыче, предположительно, нашли беспилотник.

У нас нет никаких сообщений о повреждении объектов критической инфраструктуры. Мы не зафиксировали никаких разрушений инфраструктуры. Произошло нарушение польского воздушного пространства и вторжение объектов Российской Федерации утверждает Косиняк-Камыш

Каких-либо доказательств своих обвинений в адрес России министр обороны Польши не привел.

Ранее портал Wirtualna Polska писал, что в городе Билгорай на востоке Польши была объявлена воздушная тревога, после которой раздался взрыв. Также предупреждение об угрозе воздушной атаки получили жители Подкарпатского и Люблинского воеводств.