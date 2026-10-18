В Литве обнаружили предполагаемые обломки беспилотника LRT: в Литве обнаружили предположительно обломки БПЛА

Москва18 окт Вести.Власти Литвы нашли, предположительно, обломки беспилотника, который мог войти в воздушное пространство республики со стороны Польши. Об этом сообщает телерадиокомпания LRT со ссылкой на данные Вооруженных сил Латвии.

Уточняется, что обломки были найдены в районе деревни Юодженис Пасвальского района.

Возможный беспилотник мог войти в воздушное пространство Литвы со стороны Польши отмечается в сообщении

Ранее стало известно, что литовские власти объявили красный уровень опасности в центре и на севере страны, объяснив это угрозой с воздуха, и подняли в небо самолеты НАТО.