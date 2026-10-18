В Литве объяснили, почему не смогли сбить неопознанный воздушный объект Литовские истребители не смогли опознать нарушивший границу объект из-за погоды

Москва18 окт Вести.Литовские военные не смогли сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство страны, поскольку погодные условия помешали его идентифицировать. Об этом заявил министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас в интервью радиостанции LRT.

После обнаружения объекта в воздух подняли истребители, однако пилоты не смогли визуально установить, что именно пересекло границу республики.

В мирное время мы обязаны идентифицировать объект, а из-за погодных условий пилоты истребителей не смогли этого сделать, определить, кто управлял аппаратом и какова была степень опасности объекта пояснил Каунас

По словам министра, военные обследуют территорию в районе города Биржай, где объект был замечен в последний раз. При этом он допустил, что предполагаемый беспилотник мог продолжить полет в сторону Латвии.

Каунас подчеркнул, что главной задачей военных было установить принадлежность объекта и оценить исходящую от него угрозу. Сейчас специалисты восстанавливают хронологию произошедшего и проводят детальный анализ инцидента.

Министр также сообщил, что по итогам проверки власти намерены скорректировать порядок реагирования на подобные нарушения воздушного пространства.

Утром 18 октября литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на главу Национального центра управления кризисами Вилмантаса Виткаускаса сообщила, что в небе над Литвой заметили неопознанный объект, предположительно беспилотник. Из-за воздушной угрозы власти объявили красный уровень опасности в центральной и северной частях страны, подняли в воздух военную авиацию и закрыли международный аэропорт Каунас.

Ранее в Польше опровергли сообщения о том, что неопознанный объект проник в воздушное пространство Литвы с польской территории.