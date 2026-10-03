Москва3 окт Вести.Аэропорт литовской столицы временно закрыл воздушное пространство из-за предполагаемого беспилотника, военные самолеты НАТО подняты в небо, сообщает местная телерадиокомпания LRT.

Отмечается, что в Вильнюсском уезде, в Укмерге, в субботу утром из-за угрозы беспилотника "объявлен желтый сигнал воздушной опасности".

Временно закрыто воздушное пространство Вильнюсского аэропорта говорится в сообщении

По данным LRT, в воздух поднята авиация НАТО, жители Литвы получили уведомления о воздушной опасности.

Ранее из-за неизвестного беспилотника закрывали аэропорт Берлин – Бранденбург.