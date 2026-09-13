Москва13 сенВести.Международный аэропорт литовского Вильнюса временно не принимает и не отправляет рейсы из-за появления в небе неизвестных беспилотных летательных аппаратов. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерской службе в районе полетной информации "Вильнюс".
По информации собеседника агентства, воздушная гавань закрыта с 13.26 по московскому времени.
Из-за фиксации в небе полетов неустановленных беспилотниковсказал он
Он предположил, что аэропорт не будет работать до примерно 16.30 мск.
Источник не уточнил возможную принадлежность дронов и траекторию их движения.