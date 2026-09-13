Литва приняла птиц за дроны и закрыла аэропорт Вильнюса Литва приняла стаю птиц за дроны и закрыла аэропорт Вильнюса

Москва13 сен Вести.Власти Литвы более чем на полчаса закрыли аэропорт Вильнюса из-за стаи птиц, которую приняли за беспилотник, сообщило агентство Reuters.

Также из-за инцидента в воздух был поднят минимум один истребитель НАТО, базировавшийся в Шяуляе.

Обнаруженный рано утром в воскресенье предполагаемый дрон в воздушном пространстве Литвы … в итоге оказался стаей птиц. Воздушная тревога была снята, а аэропорт вновь открылся через 38 минут после того, как пилот истребителя НАТО визуально установил, что произошло говорится в публикации

Ранее в Эстонии объявили воздушную тревогу и подняли истребители НАТО из-за БПЛА, вошедших в воздушное пространство страны.

Кроме того, в Финляндии завершено расследование инцидентов с падением на территории страны четырех украинских БПЛА с взрывчаткой. Все вылетевшие с Украины дроны, как показало расследование, вторглись в чужое воздушное пространство совершенно случайно. Вина за этот инцидент была возложена на радиопомехи, проблемы с навигацией и сильный южный ветер. БПЛА упали весной 2026 года в Коуволе, Луумяки, Париккала и Иити, напоминает Yle.