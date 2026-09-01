Москва1 сенВести.Истребители НАТО были подняты в небо над Эстонией из-за дронов, зашедших в воздушное пространство республики, заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.
По словам Цахкны, в ряде районов Эстонии ночью объявляли воздушную тревогу из-за того, что беспилотники "вошли в эстонское воздушное пространство".
В ответ в воздух были подняты истребители НАТО с авиабазы Эмариуказал Цахкна
Он уточнил, что воздушная тревога уже отменена.
Минувшей ночью о возможных угрозах в воздушном пространстве также сообщали в Латвии.