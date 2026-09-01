Эстония подняла в небо истребители из-за беспилотников в воздушном пространстве Истребители НАТО поднялись в небо Эстонии из-за беспилотников

Москва1 сен Вести.Истребители НАТО были подняты в небо над Эстонией из-за дронов, зашедших в воздушное пространство республики, заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.

По словам Цахкны, в ряде районов Эстонии ночью объявляли воздушную тревогу из-за того, что беспилотники "вошли в эстонское воздушное пространство".

В ответ в воздух были подняты истребители НАТО с авиабазы Эмари указал Цахкна

Он уточнил, что воздушная тревога уже отменена.

Минувшей ночью о возможных угрозах в воздушном пространстве также сообщали в Латвии.