Москва15 сен Вести.Литва направит официальную ноту протеста Белоруссии в связи с инцидентом с БПЛА, предположительно, попавшим в воздушное пространство страны с белорусской территории. Об этом сообщил глава литовского МИД Кястутис Будрис.

Во всех случаях нарушений воздушного пространства мы получаем от ВВС отчет... Во всех случаях мы составляем протокол и во всех случаях передаем его стране, из которой прилетел самолет или другой объект. В данном случае речь идет о Беларуси приводит его слова LRT

По его словам, восточный фланг следует усилить не только средствами ПВО, но и иными мерами, направленными на защиту критической инфраструктуры и других потенциальных целей.

Ранее итальянские пилоты миссии ПВО НАТО сбили беспилотник в Кайшядорском районе Литвы. Министр национальной обороны республики Робертас Каунас заявил, что на данный момент не удалось выяснить, чей дрон был замечен: принадлежал ли он белорусской армии или же являлся российским и "отклонился от курса".