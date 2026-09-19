Работа аэропорта в Люксембурге приостановлена из-за беспилотника Аэропорт Люксембурга приостановил прием и отправку рейсов из-за БПЛА

Москва19 сен Вести.Аэропорт Финдел в Люксембурге приостановил работу из-за появления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушном пространстве страны. Об этом сообщается на сайте отслеживания авиарейсов Flightradar24.

Операции приостановлены из-за активности беспилотников. Нет прибытий и нет отправлений отмечается в оповещении

Подробности произошедшего не уточняются.

Ранее сотрудник аэропорта Лейпцига/Галле обнаружил дрон с неизвестным взрывным устройством в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Кроме того, грузовой самолет компании DHL столкнулся с неизвестным объектом - предположительно, беспилотником - над аэропортом. В произошедшем Берлин обвинил Москву.