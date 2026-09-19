Москва19 сен Вести.Аэропорт Люксембурга возобновил прием и отправку самолетов после приостановки работы из-за обнаруженных поблизости беспилотников (БПЛА).

Выполнение полетов в аэропорту Люксембурга (ELLX) возобновлено после временной приостановки вечером в пятницу, 18 сентября 2026 года, в связи с обнаружением несанкционированных БПЛА вблизи и над аэродромом сообщает пресс-служба аэропорта

Совместно с профильными ведомствами, авиакомпаниями и партнерами аэропорт продолжает внимательно следить за обстановкой. Пассажиров предупредили о возможных задержках рейсов и изменениях в расписании.

Сервис Flightradar24 сообщил, что прием и отправка самолетов в аэропорту Люксембурга приостановлены из-за обнаруженных поблизости БПЛА.