Москва19 сенВести.Аэропорт Люксембурга возобновил прием и отправку самолетов после приостановки работы из-за обнаруженных поблизости беспилотников (БПЛА).
Выполнение полетов в аэропорту Люксембурга (ELLX) возобновлено после временной приостановки вечером в пятницу, 18 сентября 2026 года, в связи с обнаружением несанкционированных БПЛА вблизи и над аэродромомсообщает пресс-служба аэропорта
Совместно с профильными ведомствами, авиакомпаниями и партнерами аэропорт продолжает внимательно следить за обстановкой. Пассажиров предупредили о возможных задержках рейсов и изменениях в расписании.
Сервис Flightradar24 сообщил, что прием и отправка самолетов в аэропорту Люксембурга приостановлены из-за обнаруженных поблизости БПЛА.