Москва24 июлВести.Аэропорт Пулково возобновил работу в штатном режиме после вынужденного перерыва, связанного с усилением мер безопасности на фоне объявленной в Петербурге и Ленинградской области опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Аэропорт Пулково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовсообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в мессенджере MAX
Согласно последним данным, в Санкт-Петербурге при ударе БПЛА была повреждена гражданская инфраструктура. В Ленинградской области силы противовоздушной обороны отразили атаку 50 вражеских беспилотников.