Аэропорт Пулково возобновил работу в обычном режиме Росавиация разрешила полеты в аэропорту Пулково

Москва24 июл Вести.Аэропорт Пулково возобновил работу в штатном режиме после вынужденного перерыва, связанного с усилением мер безопасности на фоне объявленной в Петербурге и Ленинградской области опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Аэропорт Пулково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов сообщила пресс-служба Росавиации в своем канале в мессенджере MAX

Согласно последним данным, в Санкт-Петербурге при ударе БПЛА была повреждена гражданская инфраструктура. В Ленинградской области силы противовоздушной обороны отразили атаку 50 вражеских беспилотников.