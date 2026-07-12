Пулково возобновил работу после непогоды Возобновил работу аэропорт Пулково после непогоды

Москва12 июл Вести.Аэропорт Пулково возобновил работу после непогоды. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани в мессенджере МАХ.

Как отмечалось, 11 июля грозовой фронт накрыл Санкт-Петербург. На фоне ливней и шквалистого ветра 11 самолетов ушли на запасные аэродромы, 10 из них уже благополучно вернулись в северную столицу.

В настоящий момент аэропорт возвращается к обычному режиму работы, однако большое количество пассажиров по-прежнему ожидают вылета.

"В зонах ожидания сейчас находится повышенное количество пассажиров. Службы аэропорта предоставляют дополнительные места для размещения ", — олтметили в пресс-службе.

Всего на вылет было задержано 19 рейсов.