Москва30 июнВести.Аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режиме после вынужденного перерыва, связанного с усилением мер безопасности в период угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовсообщила пресс-служба Росавиации в своем официальном канале в мессенджере MAX
Усиленные меры безопасности действовали в воздушной гавани Волгограда почти пять часов на фоне объявленной в регионе беспилотной опасности. В настоящее время воздушная тревога в Волгоградской области отменена.