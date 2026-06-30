Аэропорт Волгограда вернулся к работе в штатном режиме Росавиация: аэропорт Волгограда возобновил работу

Москва30 июн Вести.Аэропорт Волгограда возобновил работу в штатном режиме после вынужденного перерыва, связанного с усилением мер безопасности в период угрозы атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов сообщила пресс-служба Росавиации в своем официальном канале в мессенджере MAX

Усиленные меры безопасности действовали в воздушной гавани Волгограда почти пять часов на фоне объявленной в регионе беспилотной опасности. В настоящее время воздушная тревога в Волгоградской области отменена.