Аэропорт Волгограда снова работает в штатном режиме

Москва10 апр Вести.В аэропорту Волгограда отменили ограничения на обслуживание рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

Соответствующую информацию он разместил в мессенджере MAX 10 апреля, в пятницу, в 8.59 по московскому времени.

Воздушная гавань приостанавливала работу в целях обеспечения безопасности. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, ночью территория региона была атакована украинскими беспилотниками.

Погиб один человек. Повреждены емкость с нефтепродуктами,13 частных домов, ЛЭП и газопровод.