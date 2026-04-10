Москва10 апрВести.В аэропорту Волгограда отменили ограничения на обслуживание рейсов, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
Соответствующую информацию он разместил в мессенджере MAX 10 апреля, в пятницу, в 8.59 по московскому времени.
Воздушная гавань приостанавливала работу в целях обеспечения безопасности. Как сообщил губернатор Андрей Бочаров, ночью территория региона была атакована украинскими беспилотниками.
Погиб один человек. Повреждены емкость с нефтепродуктами,13 частных домов, ЛЭП и газопровод.