Москва23 сенВести.Работу главной воздушной гавани немецкой столицы – аэропорта Берлин- Бранденбург имени Вилли Брандта приостановили из-за пролета неизвестного БПЛА, сообщает ТАСС. Работа берлинского аэропорта была приостановлена на 45 минут.
Дрон был замечен в 20:00 (21:00 мск - прим.ред) на северной взлетно-посадочной полосе. В 20:20 (21:20 мск - прим. ред) воздушное пространство над аэропортом было закрыто, -
сообщила представитель воздушной гавани.
Несколько рейсов из Берлина перенаправили в Дрезден.
Ранее сообщалось, что у одного из аэропортов Германии нашли вещество, похожее на взрывчатку.