Москва23 сен Вести.Работу главной воздушной гавани немецкой столицы – аэропорта Берлин- Бранденбург имени Вилли Брандта приостановили из-за пролета неизвестного БПЛА, сообщает ТАСС. Работа берлинского аэропорта была приостановлена на 45 минут.

Дрон был замечен в 20:00 (21:00 мск - прим.ред) на северной взлетно-посадочной полосе. В 20:20 (21:20 мск - прим. ред) воздушное пространство над аэропортом было закрыто, -

сообщила представитель воздушной гавани.

Несколько рейсов из Берлина перенаправили в Дрезден.

Ранее сообщалось, что у одного из аэропортов Германии нашли вещество, похожее на взрывчатку.