SZ: похожее на взрывчатку вещество найдено на аэродроме в Германии

SZ: похожее на взрывчатку вещество нашли у аэродрома в Германии SZ: похожее на взрывчатку вещество найдено на аэродроме в Германии

Москва23 сен Вести.Немецкие правоохранительные органы обнаружили на военном аэродроме Вунсторф в Нижней Саксонии подозрительное вещество в нескольких метрах от места, где ранее найден беспилотник (БПЛА), сообщает газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

Вещество может оказаться взрывчатым, однако криминалистическая экспертиза пока не завершена. Расследованием происшествия занимаются Федеральная прокуратура Германии и Федеральное управление уголовной полиции, отмечает SZ.

Следователи проверяют возможную связь находки с инцидентом в Лейпциге. БПЛА найден 5 августа в районе военного аэродрома, правоохранители заявили, то дрон пролежал на том месте не менее двух лет.

Между тем власти Германии назвали Россию виновной в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига.

Германия использовала происшествие как повод для расторжения контракта с Русским домом в Берлине, а также для закрытия генконсульства России в Бонне.