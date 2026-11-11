В Литве подняли истребители НАТО для перехвата беспилотника Истребители НАТО не смогли сбить проникший в Литву беспилотник

Москва11 ноя Вести.Истребители НАТО не смогли сбить беспилотник, проникший в воздушное пространство Литвы в ночь на среду. Самолеты подняли с авиабазы в Шяуляе для поиска объекта, сообщил глава Национального центра управления кризисами (NKVC) Вильмантас Виткаускас.

По его словам, пилоты обнаружили беспилотник и находились с ним в непосредственной близости, однако попытка перехвата оказалась безуспешной.

Истребители обнаружили объект, находились в довольно близком контакте, но почему попытка сбить его не удалась сказал Виткаускас порталу национального телевидения и радио Литвы LRT

Позже беспилотник с территории Литвы улетел на территорию Латвии.

На фоне инцидента в нескольких регионах Литвы объявляли воздушную тревогу из-за угрозы неопознанного летающего объекта (НЛО).

В прибалтийские страны в последнее время регулярно залетают ударные беспилотники. Все они - украинского происхождения. Прибалтика и ранее предоставляла Украине свое воздушное пространство для нападения на Россию, однако уверяла, что она здесь ни при чем.

По словам помощника президента РФ, председателя Морской коллегии Николая Патрушева, сопредельные страны являются соучастниками ударов, поскольку маршрут пролета требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.