Неопознанный объект проник в воздушное пространство Литвы в воскресенье

Власти Литвы заявили о БПЛА в воздушном пространстве страны Неопознанный объект проник в воздушное пространство Литвы в воскресенье

Москва18 окт Вести.Неопознанный объект, возможно беспилотник, обнаружен в небе над Литвой, сообщает местная телерадиокомпания LRT со ссылкой на главу Национального центра управления кризисами Вилмантаса Виткаускаса.

Власти Литвы объявили красный уровень опасности из-за воздушной угрозы в центральной и северной части страны и подняли военную авиацию в небо, также был закрыт международный аэропорт Каунас.

Воздушная угроза идентифицирована, и, скорее всего, речь идет о беспилотнике … Что касается самого объекта, у нас пока нет информации, покинул ли он воздушное пространство или был нейтрализован цитирует LRT Виткаускаса

В настоящее время воздушная тревога в Литве отменена.

Прибалтийские страны обычно позволяют беспилотникам ВСУ пересекать свое воздушное пространство для нанесения ударов по российской территории. Москва уже делала специальное предупреждение этим странам о последствиях открытия воздушного пространства.