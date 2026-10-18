Москва18 октВести.Неопознанный объект, возможно беспилотник, обнаружен в небе над Литвой, сообщает местная телерадиокомпания LRT со ссылкой на главу Национального центра управления кризисами Вилмантаса Виткаускаса.
Власти Литвы объявили красный уровень опасности из-за воздушной угрозы в центральной и северной части страны и подняли военную авиацию в небо, также был закрыт международный аэропорт Каунас.
Воздушная угроза идентифицирована, и, скорее всего, речь идет о беспилотнике … Что касается самого объекта, у нас пока нет информации, покинул ли он воздушное пространство или был нейтрализованцитирует LRT Виткаускаса
В настоящее время воздушная тревога в Литве отменена.
Прибалтийские страны обычно позволяют беспилотникам ВСУ пересекать свое воздушное пространство для нанесения ударов по российской территории. Москва уже делала специальное предупреждение этим странам о последствиях открытия воздушного пространства.