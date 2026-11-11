Москва11 ноя Вести.Истребители НАТО подняты в Литве после того, как в Вильнюсском и Утенском уездах страны объявлена воздушная тревога из-за появления неопознанного летающего объекта (НЛО), сообщает телерадиокомпания LRT.

В Вильнюсском и Утенском уездах объявлена воздушная тревога. Принято решение поднять истребители ПВО НАТО отмечает LRT

НЛО отмечен в районе Игналинского района. Спустя несколько минут телерадиокомпания уведомила, что воздушная тревога отменена.

Между тем НЛО упал в октябре в городе Любачув в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши. Местная полиция проверила объект и оказалось, что так называемый НЛО представлял собой всего лишь небольшой планер на электрическом двигателе без боевого блока.