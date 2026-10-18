Москва18 октВести.Польское воздушное пространство было нарушено неопознанным летающим объектом (НЛО). Об этом заявили в оперативном командовании Вооруженных сил (ВС) Польши.
Уточняется, что к югу от Люблина была направлена наземная поисково-спасательная группа Сил территориальной обороны для поиска возможного места крушения.
В связи с предполагаемым нарушением польского воздушного пространства неопознанным объектом, которое могло произойти прошлой ночью, были предприняты шаги для проверки инцидентаотмечается на странице командования в соцсети X
Подчеркивается, что цель поисково-спасательных работ – проверить зарегистрированный радиолокационный сигнал, сообщения местных жителей, определить природу потенциального объекта или подтвердить, что зарегистрированный сигнал мог быть результатом метеорологических явлений или аномалий. Дополнительная информация будет предоставлена после завершения расследования и подтверждения деталей инцидента, заключили в командовании.
Ранее сообщалось, что польские военнослужащие подняли в воздух авиацию из-за якобы активности со стороны России.