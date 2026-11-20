СМИ Польши сообщили о взрыве после объявления воздушной тревоги

В Польше после объявления воздушной тревоги раздался взрыв СМИ Польши сообщили о взрыве после объявления воздушной тревоги

Москва20 ноя Вести.Утром 20 ноября жители района города Билгорай на востоке Польши услышали взрыв и после объявления воздушной тревоги увидели дым пишет Wirtualna Polska.

Кроме того, по данным газеты, жители Люблинского и Подкарпатского воеводств получили предупреждение об угрозе воздушной атаки около 6:50 утра.

По данным полиции, в населенном пункте Новый Липовец, который находится примерно в 60 километрах от границы с Украиной, ведутся следственные мероприятия в связи с обнаружением неопознанного летательного объекта, упавшего в поле и загоревшегося. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее Польша проигнорировала предложение России провести консультации по линии военных и МИД после инцидента с беспилотниками в сентябре.