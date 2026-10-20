Москва20 октВести.Правительственный центр безопасности Польши трижды за прошедшую ночь предупреждал население о воздушной тревоге на востоке страны.
Информацию об опасности получили жители Люблинского и Подкарпатского воеводств.
Внимание!... В воздушном пространстве Польши действует польская авиацияговорится в сообщениях центра
Польские власти уточнили, что воздушная тревога якобы связана с активность ВС РФ на Украине.
Ранее между Варшавой и Вильнюсом разгорелся скандал из-за украинского БПЛА. Причиной этому стали заявления Литвы о том, что беспилотник залетел на территорию страны со стороны Польши.