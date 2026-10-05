Москва5 октВести.Польша подняла военные самолеты в воздух якобы из-за действий Вооруженных сил России на Украине, сообщил польский Правительственный центр безопасности.
Предупреждение было направлено получателям на территории Люблинского воеводства.
Внимание! Российская воздушная атака на территории Украины. Ситуация контролируется. В воздушном пространстве Польши действует польская авиацияговорится в сообщении
Подробности инцидента не сообщались.
Ранее польские военные подняли авиацию в воздух 30 сентября. Тогда причиной задействования авиации также были названы якобы действия российских военных на Украине.