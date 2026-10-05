Польша подняла авиацию в воздух якобы из-за действий ВС РФ на Украине

Польша подняла авиацию якобы из-за действий России на Украине Польша подняла авиацию в воздух якобы из-за действий ВС РФ на Украине

Москва5 окт Вести.Польша подняла военные самолеты в воздух якобы из-за действий Вооруженных сил России на Украине, сообщил польский Правительственный центр безопасности.

Предупреждение было направлено получателям на территории Люблинского воеводства.

Внимание! Российская воздушная атака на территории Украины. Ситуация контролируется. В воздушном пространстве Польши действует польская авиация говорится в сообщении

Подробности инцидента не сообщались.

Ранее польские военные подняли авиацию в воздух 30 сентября. Тогда причиной задействования авиации также были названы якобы действия российских военных на Украине.