Польша подняла военную авиацию якобы из-за действий российской армии на Украине Польша подняла военную авиацию якобы из-за действий ВС РФ на Украине

Москва30 сен Вести.Оперативное командование видов вооруженных сил Польши сообщило о том, что авиация поднята в воздух якобы из-за действий российской армии на Украине.

В связи с очередными ударами, наносимыми Российской Федерацией с использованием средств воздушного нападения по территории Украины, в польском воздушном пространстве действуют военно-воздушные силы сказано в сообщении на странице командования в социальной сети ​X

Как заявили в командовании, действия Варшавы носят превентивный характер и направлены на "защиту польского воздушного пространства".

Ранее портал NaTemat сообщал, что регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся налогоплательщикам Польши. Согласно официальной информации Министерства национальной обороны и ответам ведомства на различные парламентские запросы, поступившие в последние годы, летный час польского истребителя F-16 стоит 76-77 тысяч злотых (порядка 21 тысячи долларов).

Ранее заместитель главы Министерства нацобороны Польши Цезарий Томчик сообщил, что ведомство разрешит польским ВВС без визуальной идентификации сбивать в воздушном пространстве республики объекты, якобы летящие из России.