Москва11 октВести.Польское военное командование распорядилось поднять в воздух авиацию в связи с предполагаемым повышением активности Вооруженных сил России в зоне боевых действий на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на Правительственный центр безопасности Польши.
Уточняется, что данное предупреждение адресовано жителям расположенного на востоке страны Люблинского воеводства.
Внимание! В воздушном пространстве Польши действует польская авиациясказано в сообщении наряду с утверждением об "активности ВС РФ"
Ранее информационный портал NaTemat написал, что частые вылеты истребителей, якобы связанные с активностью российской авиации на Украине, требуют больших затрат от польских налогоплательщиков.
По официальным данным Министерства национальной обороны Польши и ответам на парламентские запросы, стоимость летного часа польского истребителя F-16 составляет 76–77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).
Ранее о том, что польские самолеты поднимали по тревоге, ссылаясь на активность российской армии в зоне боевых действий на Украине, сообщалось 5 октября, а также в конце сентября.