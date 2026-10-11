Польша подняла военную авиацию якобы из-за "активности России на Украине" Польша подняла военную авиацию якобы из-за действий российской армии на Украине

Москва11 окт Вести.Польское военное командование распорядилось поднять в воздух авиацию в связи с предполагаемым повышением активности Вооруженных сил России в зоне боевых действий на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на Правительственный центр безопасности Польши.

Уточняется, что данное предупреждение адресовано жителям расположенного на востоке страны Люблинского воеводства.

Внимание!​​​ В воздушном пространстве Польши действует польская авиация сказано в сообщении наряду с утверждением об "активности ВС РФ"

Ранее информационный портал NaTemat написал, что частые вылеты истребителей, якобы связанные с активностью российской авиации на Украине, требуют больших затрат от польских налогоплательщиков.

По официальным данным Министерства национальной обороны Польши и ответам на парламентские запросы, стоимость летного часа польского истребителя F-16 составляет 76–77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).

Ранее о том, что польские самолеты поднимали по тревоге, ссылаясь на активность российской армии в зоне боевых действий на Украине, сообщалось 5 октября, а также в конце сентября.