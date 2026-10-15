Польша подняла авиацию якобы из-за действий России, но нарушения границы не было Польша поднимала военную авиацию якобы из-за действий ВС РФ на Украине

Москва15 окт Вести.Польские военные поднимали в воздух авиацию, объясняя это действиями Вооруженных сил России на Украине. Об этом сообщило оперативное командование видов вооруженных сил Польши.

В сообщении командования утверждается, что в связи с действиями РФ на Украине в воздушном пространстве Польши "превентивно действуют военно-воздушные силы". Там же отметили, что данные действия направлены на "обеспечение и защиту польского воздушного пространства, особенно в восточной части страны".

Спустя примерно 50 минут командование сообщило, что операции военной авиации в польском воздушном пространстве "завершены, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного обнаружения вернулись к стандартной оперативной деятельности". При этом польские военные признали, что нарушения воздушного пространства Польши не произошло.

Ранее информационный портал NaTemat сообщал, что регулярные вылеты истребителей, якобы из-за активности российской авиации на Украине, очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным министерства национальной обороны и ответам ведомства на парламентские запросы, летный час польского истребителя F-16 стоит 76–77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).