Москва18 окт Вести.Польские военнослужащие подняли в воздух авиацию из-за якобы активности со стороны России. Об этом сообщает Правительственный центр безопасности.

Уточняется, что предупреждение направлено всем жителям Люблинского воеводства.

Внимание​​​...! В воздушном пространстве Польши действует польская авиация отмечается в сообщении

Польша регулярно поднимает в воздух военную авиацию, объясняя это якобы действиями России. Обычно польские власти поясняют, что такие вылеты — превентивная мера: они следуют вскоре после объявлений воздушной тревоги на Украине или сообщений об ударах по украинским объектам. При этом нарушения воздушного пространства Польши в таких ситуациях не происходит. В этом месяце такие случаи были 15 и 11 октября; в сентябре - как минимум два раза.